INE Tuxtepec, pide recoger credenciales tramitadas en el 2019, se termina el plazo

-Este domingo es el último día, y por lo tanto abrirán el módulo



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Vocal del Registro Federal de Electores del INE en Tuxtepec, Roberto Granillo Ayala, señaló que el próximo domingo se termina el plazo para que los ciudadanos que tramitaron su credencial en el 2019 la recojan, y de no hacerlo serán destruidas.



Dijo que son alrededor de 200 los ciudadanos que deben de recoger la credencial que tramitaron en el año 2019, de no hacerlo éstas serán destruidas y posterior a las elecciones tendrán que tramitarlas nuevamente.



Debido a que el domingo será el último día para tramitarla, ese día se abrirá el modulo del INE, sin embargo durante este sábado el módulo permanecerá cerrado.



El Vocal, mencionó que estas credenciales pertenecen a ciudadanos de los 11 municipios de este distrito federal, por lo que los llamó a acudir por su identificación el próximo domingo en un horario de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, y así poder votar.



Por su parte, los ciudadanos que tramitaron su credencial en el 2020 y 2021, podrán recogerlas próximamente ya que el plazo termina el 10 de abril, por lo también exhortó a los ciudadanos a no olvidar recoger su identificación.

FOTO: Archivo

