Fibra óptica llegó a Valle Nacional; TvCable promete mejorar servicios de telecomunicaciones

-El proyecto quedará listo en 7 meses, se busca ofrecer un servicio que responderá a las demanda de sus clientes.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La empresa regiomontana de Telecomunicaciones “Tvcable Valle Nacional”, anunció la instalación de fibra óptica para este municipio y zonas conurbadas, con la finalidad de mejorar el servicio de Internet y televisión de paga, esto como parte de la digitalización en nuevas tecnologías para ser una empresa más competitiva en el ramo de la comunicación, así lo informó el gerente general Ramón Romero.

Mencionó que es un proyecto a 7 meses para instalar el cableado en toda la cabecera municipal, así también como en las colonias y agencias, teniendo un alcance hasta el municipio de Santa Maria Jacatepec, algo que sin duda tendrá una mayor expansión ofreciendo así este servicio a las comunidades intermedias que requieren del servicio de Internet sobre todo, por el sistema virtual que necesitan los alumnos para sus clases en líneas.

Uno de los factores que implicó que la empresa invirtiera en mayor infraestructura tecnológica con la instalación de la fibra óptica, se debía a que la situación orográfica en que se sitúa esta región, ha complicado la red de comunicación de todas las empresas que buscan ofrecer sus servicios, por lo que aunque no se conoce el monto de inversión se busca mejorar el servicio para la comodidad de sus usuarios.

“Tvcable Valle Nacional” cuenta con el 70% de los domicilios con internet y televisión de paga, es por eso la preocupación de la empresa de dotar un mejor servicio que responda a las necesidades de sus usuarios.

