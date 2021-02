Da positivo a covid Presidente de Loma Bonita, se aísla

-Su esposa, la Presidenta del DIF también dio positivo a este virus

Dora Timoteo

Loma Bonita Oaxaca.- a través de sus redes sociales, el Presidente de Loma Bonita Raymundo Rivera informó que este jueves se realizó la prueba de covid, tras presentar algunos síntomas y dio positivo.

Señaló que ya está en tratamiento médico, ya que es una persona del grupo vulnerable, su esposa la Presidenta del DIF María del Carmen Escalante, también dio positivo a este virus y ambos están aislados, y reiteró que se va a aislar el tiempo que sea necesario.

“me sentí un poco con síntomas, me fu a hacer las pruebas necesarias y salió positivo, me siento contento, me siento bien, estoy bien”, fue parte de su mensaje.

Aunque reconoció que es una persona adulta, y que es parte del grupo vulnerable, confió en que va a salir de esta enfermedad, llamó a los lomabonitenses a seguir con las medidas y pidió no bajar la guardia, “síganse cuidando porque de esa manera vamos a salir adelante”.

Este municipio de Loma Bonita, tuvo meses malos durante el año pasado, en junio y Julio se reportaron números elevados de casos y defunciones a causa de covid, y lo que provocó que tomaran algunas medidas drásticas, mismas que continúan.

