Cruz Roja Tuxtepec, reactiva servicio de ambulancia los fines de semana

-Desde hace 17 días, la Delegación cerro por falta de recursos ahora solo prestará servicios los fines de semana.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras 17 días que suspendieron los servicios en la Cruz Roja Tuxtepec, este viernes el Coordinador local de socorros y desastres de esta institución Celso Ramón Ortela, dijo que retomaran los servicios de emergencias con las ambulancias pero solo los fines de semana.

Señaló que este fin de semana van retomar los servicios de manera voluntaria sin la atención pre-hospitalaria, solo los fines de semana, mientras el Consejo Directivo busca los recursos necesarios para que este servicio se retome los 365 días del año.

Explicó que serán los 12 los voluntarios que van a estarán dando estos servicios, con la finalidad de seguir apoyando a los diversos cuerpos de primeros auxilios y de rescate, que son los que han atendiendo los accidentes en los últimos días.

Los voluntario están prestando servicios los días viernes de 11 de la noche a 7 de la mañana, los sábados de las 3 de la tarde a las 11 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a las 3 de la tarde, retomándolos de las 11 de la noche a 7 de la mañana, y los lunes estarán hasta las 3 de la tarde.

En caso de que alguien requiera de un servicio, tendrá que comunicarse al 911, para que sea una respuesta más rápida.

La falta de recursos, provocó que el pasado 9 de febrero el Consejo Directivo anunciara el cierre de la institución, tras 48 años de estar en este municipio ofreciendo servicios de atención, en ese entonces llamaron a apoyar a la dependencia, y algunos actores decidieron responder y lo que ayudó para que a partir de este fin de semana retomen el servicio de ambulancia.

