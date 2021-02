Buscará Betty Montoya, candidatura a la Diputación Local del Distrito 09 por Morena

-Dijo confiar en salir favorecida en las encuestas, para representar a su partido en el proceso electoral con el apoyo de su gente.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este viernes la presidenta del DIF de Valle Nacional Betty Montoya anunció en conferencia de prensa, su decisión de participar en el proceso interno del partido de Morena para buscar la candidatura para la Diputación del Distrito 09 con sede en Ixtlán de Juárez por ese partido, del cual aseguró es fundadora en su municipio.

En entrevista, explicó que decidió no participar en el proceso municipal, porque dijo que busca trabajar desde otras plataformas para dar respuesta a los vallenses así como a los municipios de la Sierra Juárez y Valles Centrales, por lo que resaltó que el tema de la gestión no es algo desconocido para ella.

Confirmó que el genero que corresponde a este Distrito le corresponde a una mujer, argumentando que hay motivación para participar en las encuestas que se van a realizar, para elegir al mejor posicionado y representar dignamente al partido en las elecciones.

Aclaró que en caso de salir favorecida en las encuestas, buscará separarse del cargo para enfocarse en este nuevo proyecto y señaló que su desempeño al frente del DIF ha sido positivo, por la atención que les brindó a los Vallenses, por lo que dijo que hay confianza que ellos avalarán esta encuestas para seguir trabajando por Valle Nacional.

El Distrito 09 con sede en Ixtlan de Juárez está conformado por 63 municipios, una zona donde existe la pluralidad de Etnias y la diversidad cultural, pues entre ellos existen pueblos Zapotecos, Chinatecos y Mixes quienes optan su participación en la vida democrática basados en sus usos y costumbres y con una dimensión territorial, que requiere de al menos 10 horas de recorrido para llegar a los puntos extremos, ya que el 60% de sus accesos y caminos es de terracería, actualmente con filtros la mayoría de ellos, lo que complica el camino de los aspirantes para poder llegar hasta esos municipios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario