Arranca Gobierno de Tuxtepec Programa de Imagen Municipal

-Inician con la pinta de señalamientos en las principales avenidas de la ciudad.

-El Objetivo es mejorar el ordenamiento de la vía pública y la seguridad de los peatones.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- A iniciativa del Presidente de Tuxtepec, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento inició un Programa de Imagen Municipal que comprende labores de señalización en todas las calles, avenidas y bulevares de la ciudad, con el objetivo de mejor el ordenamiento de la vía pública y la seguridad de los peatones.

Antonio Santos Sosa dijo que es de vital importancia el mantener una buena señalización de la vialidad, ya que de esta forma se logra tener un mayor ordenamiento en la circulación de las unidades, al mismo tiempo que se ofrece mayor seguridad para los peatones, sobre todo en áreas con más tráfico vehicular como el centro de la ciudad.

Expuso que por el uso constante la señalética existente se ha deteriorado o no se encuentra plenamente visible, y con estos trabajos se podrán evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad física de los ciudadanos.

Comentó que como comienzo de este Programa de Imagen Municipal empezó con el pintado de la señalética horizontal en la avenida Libertad, continuarán con la vertical y se estarán replicando en las principales avenidas y calles de la zona urbana de la ciudad. Indicó que este será un programa permanente ya que la intención es esta señalización no sufra deterioros, que no se pinte y se deje en el olvido tal y como lo habían hecho en años anteriores.

Abundó que con este programa se atiende la exigencia de la ciudadanía de una debida marcación de los carriles de circulación, señalización de pasos peatonales, entre otros, que garantizan la seguridad para los tuxtepecanos.

Santos Sosa pidió a todos los ciudadanos su comprensión por las molestias que puedan causar estos trabajos ante el cierre parcial de la vialidad para garantizar mayor seguridad para el personal que está realizando los mismos.

