Titular de SEMOVI llama “pinche” a concesionarios, luego se disculpa

-Varios concesionarios manifestaron su descontento por las declaraciones de Mariana Nassar Piñeyro y pidieron que se disculpara públicamente o de lo contrario se movilizarían.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles circuló un audio en las rede sociales y grupos de whatsapp, en dónde presuntamente se escucha a la Secretaria de Movilidad Mariana Nassar Piñeyro, expresándose mal de algunos transportistas, luego de esto la SEMOVI emitió un comunicado en el que manifiesta su compromiso y trabajo coordinado con los concesionarios.

Luego de darse a conocer este audio, varios concesionarios manifestaron su descontento por las declaraciones de la titular de SEMOVI y pidieron que se disculpara públicamente o de lo contrario se movilizarían, esto no sucedió ya que la SEMOVI emitió un comunicado.

El comunicado dice lo siguiente: “Ante los señalamientos que circulan en redes sociales, esta secretaría reitera su compromiso y trabajo coordinado con los concesionarios, operadores del volante, elementos de la policía vial y seguridad pública. La titular Mariana Nassar Piñeyro y el equipo de la SEMOVI reconocen la importancia de la labros que desempeñan”.

El audio que circuló, supuestamente es de una llamada telefónica que tuvo Nassar Piñeyro con una mujer, se escucha: “La realidad es que nadie maneja su concesión, de qué nos sirve capacitar al pinché concesionario que está de padrote en una oficina, seguramente o está en su casa, y tiene a un cabrón que le administra la concesión. En verdad no puedo con la gente tan pasiva y tan idiota como ese wey, pero bueno”.

Y agrega: “Imagínate todos los problemas que nos dejó ese idiota, entonces los tránsitos, los Tránsitos del Estado son los que realizan ese trámite, yo ya le dije a David (David Antonio Jiménez, director de la Policía Vial Estatal) que sus pinches tránsitos no se hagan pendejos, solo que también les conviene que les den una lanita, déjame circular”, de esta manera pareciera que deja en evidencia que existen presuntos actos de corrupción en la policía vial y la forma en que se comportan los concesionarios.

Por su parte, la líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México (CTLM) Guadalupe Díaz Pantoja, manifestó su respaldo hacia la titular de SEMOVI con el siguiente post: “Lo único repudiable de la nota de hoy de Mariana Nassar es que exista el espionaje telefónico, mi apoyo total a la Secretaria quien es una servidora pública ejemplar. Quienes se ofendieron es porque les quedó el saco”.

