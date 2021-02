Repartidores de comida amagan con hacer justicia por su propia mano, ante opacidad de autoridades en Oaxaca

-Uno de ellos dijo: “al que agarremos, ahí va a quedar, como sea”, esto debido a que se están incrementando los asaltos contra repartidores



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Ante el incremento en el número de asaltos a repartidores de la capital oaxaqueña, amagaron con hacer justicia por cuenta propia, ya que las autoridades no hacen nada por garantizar la seguridad a la población, por ello realizaron este jueves una rodada para exigir este derecho.



Detallaron que hace apenas dos días se registró un accidente de un repartidor en el cerro del fortín, a esa hora indicaron, estaban asaltando a uno de sus compañeros en la colonia tres de mayo, al enterarse se movilizaron y lograron detener a estos presuntos ladrones, los detenidos dijeron que se trataba de una broma.



Por si eso no fuera poco, cuando habían detenido a estas personas, en Santa Rosa hirieron a otro repartidor, es por todos estos casos que tomaron la decisión de hacer justicia por su propia mano, en entrevista uno de los repartidores dijo que “al que agarremos, ahí va a quedar, como sea”.



Señalaron que esta movilización fue para dar a conocer esta postura, pues no están buscando una mesa de diálogo con las autoridades, en quienes dijeron ya no confiar, por ello piden el apoyo de la población para que por medio de ellos puedan identificar a las personas que los están asaltando.



El entrevistado comentó que han recibido amenazas por parte de algunas corporaciones, por organizarse y detener a los delincuentes, ya que los están dejando en mal con la población, asimismo reconoció que la postura de hacer justicia por cuenta propia está mal, pero no tienen otra opción ante la opacidad de las instancias encargadas de la seguridad.

