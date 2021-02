Registra INE 20% de avance en notificaciones, para probables funcionarios de casillas en el Distrito 01

-Se requieren más de 6 mil funcionarios de casillas, en todo el Distrito Federal 01 para sacar este proceso electoral concurrente.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras 15 días de haber iniciado la primera etapa de notificación a personas que salieron sorteados para probables funcionarios de casillas en las próximas elecciones concurrentes, el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del Distrito 01 con sede en Tuxtepec, Raúl Ricardo Reyes López, afirmó que hasta el momento se registra un 20% de avance en notificaciones, entregándose cerca de 8 mil avisos de las más de 37 mil personas que fueron sorteadas conforme a los registros del INE.

Explicó que se requieren alrededor de 3,100 funcionarios de casillas que participarán en este proceso electoral, repartidos en 533 casillas en todo el distrito 01, por lo que aseguró que a más tardar a finales del mes de marzo, se tendrán que haber terminado las notificaciones para iniciar con la segunda etapa y así, elegir a quienes estarán aptos para participar dependiendo de la escolaridad de cada persona.

Con respecto a esta segunda etapa, resaltó que será para entregar los nombramientos a quienes hayan calificado para participar, además de una intensa capacitación, pues indicó el Vocal Ejecutivo que se busca dejarlos bien preparados para evitar algún incidente durante el proceso venidero.

De esta manera las Capacitadoras de Asistencia Electoral, (CAE) continúan recorriendo los municipios para invitar a las personas que fueron sorteadas, a que participen en este proceso electoral y contribuir así en la vida democrática del país

