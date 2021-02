Llega a Oaxaca nueva remesa de vacunas anti-COVID-19

-De acuerdo con los SSO, 11 mil 700 dosis será aplicadas para personal de Salud y personas mayores de 60 años en municipios seleccionados

-El proceso de inmunización es de forma escalonada y por etapas de acuerdo a las instrucciones de Gobierno Federal

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de febrero de 2021.- Este miércoles 11 mil 700 vacunas de la farmacéutica Pfizer- BioNTech contra el COVID-19 llegaron a la entidad, las cuales serán destinadas para personal de Salud, así como para adultos mayores, ello de acuerdo al Plan de Vacunación del Gobierno Federal, así lo informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Indicaron que por vía aérea serán distribuidas mil 785 dosis para el personal del sector Salud de la región del Istmo, mil 455 para la Mixteca, 935 para la Cuenca, 820 para la Costa, y vía terrestre se repartirán tres mil 760 vacunas en Valles Centrales y Sierra; todo ello para las diversas instituciones incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Régimen Ordinario y Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), SSO y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los SSO destacaron que de la actual remesa de inmunológicos dos mil 945 serán aplicadas para la población mayor de 60 años, de las localidades de Tlacolula de Matamoros y San Antonio de la Cal.

Subrayaron que debido a la disponibilidad gradual de vacunas contra el SARS-CoV-2, por parte de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, así como la distribución por parte del Gobierno Federal, la estrategia de aplicación de los biológicos en la entidad se lleva a cabo de manera escalonada y respetando las etapas establecidas por el Consejo Nacional de Salud.

Por tal motivo, todo el personal de Salud es prioridad para recibir la vacuna contra la enfermedad respiratoria, sin embargo, las provisiones iniciales han sido en cantidad limitadas, dado que la demanda responde a las necesidades a nivel mundial, por lo que, de acuerdo al Gobierno Federal, en estas fases iniciales de inmunización solo se vacunará al personal del sector que se encuentra en la primera línea hospitalaria contra el COVID-19 y el personal de la segunda línea será vacunado en etapas posteriores.

Señalaron que el suministro del inmunológico se irá incrementando de forma progresiva y esto permitirá contar paulatinamente con una mayor disponibilidad del insumo, para que todas y todos los trabajadores sanitarios sean protegidos, y puedan continuar con su labor de salvar vidas.

Aseveraron que el proceso de vacunación se está llevando a cabo con total transparencia, de forma equitativa y en igualdad, además con estándares de seguridad y eficacia, en tiempo y forma.

Con esta acción, la Secretaría de Salud Estatal y Federal, fortalecen lazos de cooperación y acciones coordinadas que permitirán inmunizar en el menor tiempo posible a los grupos prioritarios.–

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario