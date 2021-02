IEEPO sin reportes de clases presenciales en la Cuenca

-Informaron que solo en una escuela hubo una actividad solo un día, pero no regresaron a clases presenciales.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Hace una semana aproximadamente en redes sociales se divulgó un video en el que se veía a estudiante tuxtepecanos saliendo de una escuela particular, sin embargo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a través de su área de comunicación social informó que no se tiene reporte de que en alguna escuela se den clases presenciales.

Luego de que diera a conocer el video, se entrevistaron con los directivos de esta institución educativa y les informaron que habían tenido una actividad, pero que no regresaron a clases presenciales, “tenemos entendido que hubo una escuela, que tuvo una actividad, y actualmente no la tiene”, reiteraron.

Este reporte se dio hace una semana y por lo tanto descartaron que en alguna escuela, ya sea del municipio y del estado, se tengan clases presenciales “no tenemos el reporte de actividades presenciales, evidentemente todos los días estamos atendiendo una situación educativa por medio de las delegaciones regionales”.

Aunado a esta información por parte del IEEPO, en la dirección de educación del gobierno municipal tampoco tiene reportes de que en alguna escuela del municipio se tengan clases presenciales.

Por el temor de que en algunas escuelas privadas se regresa a clases a partir del próximo lunes, la Secretaria de Educación Pública (SEP), emitió un comunicado en el que señala que la apertura de los centros educativos dependerá de las disposiciones sanitarias vigentes.

En lo que respecta a la sección 59, el Secretario General de esta sección en Loma Bonita Julio Ordóñez, informó que no regresarán a las aulas hasta que no haya condiciones sanitarias y los avale la SEP, también en esta postura están las autoridades municipales.

FOTO: Archivo

