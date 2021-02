En paro Hospital Comunitario de Loma Bonita, solo hay urgencias y vacunación

–Además de la falta de insumos y equipo de protección, reclaman la salida de una trabajadora de un sindicato independiente

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El pasado 16 de febrero, el personal sindicalizado de la sección 35 del Hospital comunitario de Loma Bonita, inició un paro de labores atendiendo solo el área de urgencias, vacunación y a mujeres embarazadas.

El Secretario General de la Subsección 03 del Sindicato de Salud, Isaías Ramos Aragón, explicó que entre los motivos están la falta de medicamentos, la falta de insumos y del equipo de protección para los trabajadores de este espacio.

Sin embargo, destacó que también se suscitó un problema con una integrante de otro sindicato que está incorporada a este hospital, misma que no ha regresado a laborar y que tenía que haberlo hecho desde hace un tiempo, y a pesar de que ellos como S-35 solicitaron su salida, no han hecho algo, lo que los orilló a realizar una asamblea permanente.

Por este paro, únicamente se está atendiendo el área de urgencias, a las mujeres embarazadas y también el área de vacunación.

A más de 8 días, esta asamblea permanente continúa en este hospital comunitario de Loma Bonita, esperando a que los directivos atiendan la queja principal de los manifestantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario