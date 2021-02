Disminuyen en Tuxtepec, infracciones al reglamento de tránsito

-De 60 diarias hace 3 meses ahora están entre 20 y 30.

-Los operativos de concientización han funcionado informa la dependencia.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- Las infracciones al reglamento de tránsito han disminuido en esta ciudad en casi un 50 por ciento en los últimos tres meses, tras la aplicación de medidas de concientización a los usuarios tanto de automóviles como de motociclistas informó el Delegado Regional de Tránsito, Fermín San juan Chincoya.

En entrevista el funcionario explicó que desde hace 8 meses la dependencia a su cargo empezó con un proceso de concientización hacia los automovilistas y motociclistas, para que respeten las mínimas medidas de seguridad al conducir y al parecer, ha funcionado.

Indicó que después de hacer la campaña de concientización, hace tres meses empezaron a aplicar operativos, y al inicio de los mismos el promedio de infracciones diarias era de 50 a 60, y actualmente se han reducido a 20 o 30, lo que indica que las campañas han funcionado.

Explicó que las principales violaciones al reglamento de transito es no traer el cinturón de seguridad, uso del celular al conducir en el caso de los automóviles y en las motocicletas, es no portar casco de seguridad y viajar mas de dos personas.

Para quienes aún no respetan estas normas la sanción es de 10 UMAS, es decir 864 pesos, pero en el caso de las reincidencias el monto se duplica, por lo que es también una medida que ha ayudado a disminuir estas violaciones.

La Delegación Regional de Tránsito no solo ha aplicado estos operativos, sino también otros en los que se busca despejar las calles de vendedores que obstruyan el arroyo vehicular, durante las vacaciones pusieron los monumentos a la imprudencia y otras acciones para que la población tenga mayor conciencia y educación vial.

FOTO: Archivo

