Desde ahora, sesiones del Congreso de Oaxaca se interpretan en el Lenguaje de Señas Mexicanas

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 24 de febrero de 2021. A partir de la sesión ordinaria virtual de este miércoles 24 de febrero y en adelante, las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de Oaxaca se traducirán en el Lenguaje de Señas Mexicanas.

Lo anterior en cumplimiento a la reforma al Artículo 82 del Reglamento Interior de dicha Soberanía, aprobada por la LXIV Legislatura y que a la letra señala que tanto sesiones ordinarias, como extra ordinarias, serán públicas y deberán interpretarse simultáneamente, a la lengua de señas mexicanas.

La modificación especifica que las transmisiones que se realicen por los medios digitales del Congreso Local, deberán incluir a la lengua de señas mexicanas.

La lengua de señas o lengua de signos, es una forma natural de expresión y configuración, gesto espacial y percepción visual, gracias a la cual las personas con discapacidad auditiva pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social.

Con esta acción afirmativa, el Poder Legislativo combate las dificultades a las cuales de enfrentan este sector social considerado como vulnerable, y que limitan sus oportunidades de inclusión, al no poder acceder a la información que se genera en diversos ámbitos, ni comunicarse con otras personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario