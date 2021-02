Denuncian a edil de Magdalena Apasco por Violencia Política en razón de género

-Edil se defiende, señala que regidora recibió pagos de impuesto predial en cuentas personales, además de ser una persona conflictiva.

José Cruz/Graziano Gómez

Oaxaca, Oaxaca.- La Regidora de Hacienda del municipio de Magdalena Apasco Lizeth Chávez Chávez, informó que presentó una denuncia ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), en contra del edil Jesús Santiago Santiago, por ejercer violencia política en razón de género, detalló que desde que inició la administración municipal, no se le permite tomar parte en las decisiones que tienen que ver con el desempeño de sus funciones.

Incluso mencionó, que un empleado del ayuntamiento es quien asume algunas funciones de la regiduría, asimismo señaló al edil de ser una persona autoritaria, la concejal comentó que ha sido objeto de agresiones psicológicas y dijo que sufre de ataques de perfiles falsos en las redes sociales, mencionó que este es el modus operandi del presidente municipal, además de que el comportamiento agresivo lo ha manifestado con algunos pobladores del municipio.

Agregó que no ha sido removida de su cargo, es decir que asiste a sus oficinas y a las sesiones de cabildo, sin embargo no puede desempeñar todas las funciones de su cargo y que las decisiones las toma el edil junto con el tesorero y la Regidora de Obras.

Por su parte el Presidente Municipal Jesús Santiago Santiago, comentó que la regidora está evadiendo la acción de la justicia, pues se le detectaron pagos por el concepto de pago predial a sus cuentas privadas por parte de una empresa constructora, por ello es que al verse descubierta, de manera desesperada presentó la denuncia en su contra, asimismo indicó que en la población se sabe que la concejal se hizo dos “autorobos”.

El edil comentó que la regidora intentó despojar a una familia de un terreno, para ello intentó sorprender al Síndico Municipal y al alcalde para lograr este hecho, por todo esto el mandatario municipal comentó que la concejal es una persona que les ha generado demasiados problemas y que al verse descubierta, asume el papel de víctima y presenta la denuncia en su contra.

Asimismo indicó que esto tiene un trasfondo político, pues el Presidente de Bienes Comunales se unió a la regidora, debido a que se negó a firmarle unos papeles para el permiso de uso de explosivos, además de querer manejar recursos públicos a voluntad, tal y como sucedió en el 2012.

