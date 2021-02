Cancelan festividades en honor al Santo Patrón en Chiltepec

-Asegura el edil que no se puede actuar de manera irresponsable con actividades masivas, que pongan en riesgo de contagio a la ciudadanía.

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- El Presidente municipal de San José Chiltepec anunció la cancelación de las festividades religiosas, en honor al Santo patrón que se celebra el 18 y 19 de marzo.

Señaló que no se puede actuar de manera irresponsable al realizar actividades con aglomeraciones, que podrían ser un caldo de cultivo de contagios tal y como sucedió en Choapam, por lo que explicó que en su municipio aún existen casos fuertes de personas con covid-19 y mencionó, que actividades masivas podrían rebasar a las autoridades de salud en caso de que se registre algún brote.

Aunque será un hecho que algún sector de la población lanzará severas críticas en contra del Edil y su Cabildo, lo cierto es que no solo ha sido decisión de esta administración, sino que el mismo Gobierno del Estado ha girado la orden de suspender todo tipo de actividades masivas hasta que la pandemia disminuya, por lo que enfatizó García Hernández que es una decisión que se debe respetar, para evitar mas fallecimientos a causa de este virus.

Dijo que seguirán enfocándose en las sanitizaciones en calles y domicilios, aunque reconoció que algunas personas siguen renuentes en ser sanitizados, lo que complica los trabajos del personal de salud, sin embargo, abundó que seguirán insistiendo para que haya mayor empatía ciudadana y colaboren para contener la pandemia que aún sigue presente en el municipio.

De manera extraoficial, se comenta que en este municipio ha tenido alrededor de 3 mil casos registrados en lo que va de esta pandemia, desde el primer contagio que se registró en una persona que había llegado de la zona fronteriza a ese lugar.

