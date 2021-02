A punta de balazos, AEI rescata presos en Tehuantepec, edil culpa a la Fiscalía

-Los pobladores irrumpieron en la comandancia ante el rumor de que los delincuentes serían liberados y amenazaron con quemarlos vivos.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de pobladores, irrumpieron de manera violenta en el cuartel de la policía municipal de Santo Domingo Tehuantepec, debido a rumores que les llegaron de que las 18 personas detenidas la noche del pasado lunes serían puestas en libertad, al lugar llegaron alrededor de 200 personas, quienes lanzaron piedras y bombas molotov, incluso quemaron llantas frente a las celdas de los detenidos.

Estas 18 personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas en días pasados luego de que vecinos de la colonia José López Portillo implementaron medidas de seguridad y atraparon a estas personas, para después entregarlas a la autoridad municipal, sin embargo fueron pasando lo días sin que los pusieran a disposición de la Fiscalía General del Estado, por esta situación implementaron bloqueos carreteros.

Durante la noche de este miércoles, circuló la versión de que un familiar de la Presidenta Municipal Vilma Martínez Cortés, intervino para liberar a los detenidos, provocando la molestia de los pobladores, quienes se organizaron para ir a la comandancia y manifestarse, los pobladores amenazaban con quemar vivos a los detenidos, por ello la policía municipal pidió el apoyo de otras corporaciones.

La Agencia Estatal de Investigaciones montó un operativo para llevar a los detenidos y ponerlos a disposición de la Fiscalía, al lugar llegaron en camionetas, mismas que metieron a la comandancia, los manifestantes argumentaron que los agentes realizaron disparos para que se alejaran, finalmente las camionetas salieron con los detenidos a bordo y se los llevaron a Juchitán de Zaragoza, luego de esto los pobladores entraron a la comandancia y causaron destrozos.

El ViceFiscal del Istmo José Matus Cruz dijo que el tiempo que tiene la fiscalía es limitado, son muchos los detenidos, además mencionó que existe poco personal a cargo para la integración de las denuncias, sobre esto la edil culpó a la Fiscalía de los sucedido, incluso dijo “Nosotros los detenemos y los vuelve a soltar, exigimos que se haga justicia y que la Fiscalía haga su trabajo”.

Tras todos estos incidentes, el gobierno municipal de Santo Domingo Tehuantepec, emitió un comunicado en el que lamenta los hechos violentos en la comandancia de la policía municipal, en el documento manifiestan que se ha dado puntual acompañamiento a los afectados y a la unión de vecinos, además señalan que la violencia no se combate con más violencia, por lo que apelan al diálogo y al estado de derecho.

“Nos sumamos a la exigencia de justicia, para que en la prontitud los órganos procuradores en base a las denuncias e investigaciones, puedan dictaminar la situación jurídica de los implicados” señala el comunicado de la autoridad municipal.

