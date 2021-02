50% de choferes que tramitan licencia en Tuxtepec, reprueban examen en la primera oportunidad

-Como tienen 2 oportunidades, es en la segunda que lo logran pasar

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Desde este mes de febrero empezaron a realizar exámenes virtuales, a los ciudadanos que acuden a tramitar su licencia por primera ocasión, y solo un 50% de los solicitantes logran pasarlos en la primera oportunidad.

El Coordinador de la Secretaria de Movilidad en la Cuenca del Papaloapan, Margarito Martínez Galindo, señaló que el examen se aplica en las oficinas de manera teórica a través de un dispositivo, por también se puede hacer a través de un dispositivo desde su hogar, además d que pueden estudiar una guía que también viene en el portal y pasar en la primera oportunidad el examen.

Desde que está la modalidad de este examen virtual, realizan unos 40 de manera diaria, y solo el 50% lo logra pasar en la primera oportunidad, y es en la segunda oportunidad que la mayoría lo pasa, y quienes no lo logran pasar deben de acudir a una escuela de manejo o estudiar la guía y así puedan tramitar su licencia por primera ocasión.

El examen contempla preguntas básicas de movilidad, por lo que piden a los ciudadanos que van a tramitar su licencia por primera ocasión y por lo tanto van a realizar este examen, que bajen la guía y con esto conocer un poco más de los señalamientos y con esto evitar accidentes.

Anteriormente quien acudía a tramitar su licencia, solo pagaba lo respectivo, sin hacer el examen, ahora en este sexenio se implementó.

