Cuantifican los SSO 40 mil 063 casos positivos y dos mil 860 muertes por COVID-19

-Se detectaron 186 nuevos contagios en 68 municipios

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de febrero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que este 24 de febrero el número de fallecidos por COVID-19 en la entidad ascendió a dos mil 860, mientras que los casos confirmados llegaron a 40 mil 063 de manera acumulada.

Durante el informe técnico de la pandemia, el jefe de la Unidad de Medicina Preventiva de la institución, José Ramón Pintor Sill, detalló que de la cifra de pacientes acumulados 765 son casos activos, es decir, presentaron síntomas en los últimos 14 días y son quienes pueden transmitir el virus.

Describió que, en las últimas 24 horas fueron detectados 186 nuevos casos en 68 municipios, siendo los de mayor número de pacientes: Oaxaca de Juárez con 38, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 14, San Juan Bautista Tuxtepec con 11 e igual número en Santa Cruz Xoxocotlán, por mencionar algunos; y por primera vez el ayuntamiento de Santa María Ixcatlán.

Valles Centres se mantiene como la Jurisdicción Sanitaria más afectada tras acumulados 27 mil 645 contagios y mil 528 defunciones; seguido del Istmo con tres mil 316 y 458 muertes; Mixteca con tres mil 297 y 265 defunciones; Tuxtepec con dos mil 444 y 309 decesos; Costa con mil 967 y 183 muertes; Sierra mil 394 y 117 pérdidas fatales.

De acuerdo con las estadísticas, mencionó que hay un global de 62 mil 761 notificaciones, 18 mil 015 han sido negativos y 36 mil 438 personas se han recuperado del padecimiento.

Añadió que por tipo de atención 33 mil 447 son los casos que requirieron tratamiento ambulatorio, mientras que seis mil 616 fueron hospitalizados; del total el 53% de los pacientes son hombres y el 47% restante corresponde a mujeres.

En tanto, el grupo de edad más afectado –dijo- siguen siendo las personas de 25 a 44 años de edad con 17 mil 962 casos, y los de menor incidencia son los menores de un año con 142 contagios.

Finalmente, el funcionario recordó a la población que aún es necesario aplicar estrictamente las medidas protectoras como: mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día, evitar tocarse la cara al estar en el espacio público, utilizar gel con base de alcohol al 70% y usar correctamente cubrebocas, y la mejor opción para evitar contraer el virus sigue siendo el llamado a “quedarse en casa”.

