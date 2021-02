Vacunado contra el covid, un 98% del personal del Hospital de Tuxtepec

-Los que están en confinamiento y que ya recibieron su vacuna, podrían regresar a laborar próximamente.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La semana pasada, inició la segunda aplicación de la vacuna contra el covid al personal del Hospital de Tuxtepec, sumando ya un 98% de los trabajadores que ya fueron vacunados, incluyendo el personal que está en confinamiento.

El Delegado Sindical Marco Antonio Hernández, dijo que la mayoría se vacunó incluyendo el personal de resguardo y así posteriormente se integren a sus labores, por lo tanto están esperando que los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se los notifique.

Son de 60 a 100 trabajadores entre personal eventual y de esta sección sindical, los que están en confinamiento, y que podrían próximamente regresar a sus centros de trabajo.

Se vacunaron alrededor de 516 entre personal que está en el área covid, así como el personal de urgencias, área hospitalaria y personal administrativo.

Pero también hubo quienes no la recibieron y fueron por diversos motivos como aquellos que dieron positivos a covid en los últimos días, o bien los que están en espera de su resultado de covid, y otros más, siendo aproximadamente 30 los que no van a recibir su vacuna pero que posteriormente serán contemplados para recibirla.

