Trabajador se electrocuta cuando daba mantenimiento a anuncio luminoso, sufrió quemaduras leves

-El incidente se dio en la colonia del maestro en la zona conurbada de la capital, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un trabajador que se encontraba dando mantenimiento a un anuncio de Farmacias del Ahorro, sufrió una descarga eléctrica, lo que le provocó que quedara inconsciente por algunos minutos, el incidente se registró en la colonia del maestro en la zona conurbada de la capital oaxaqueña.

Al lugar acudieron elementos del H. Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para rescatar al trabajador, quien quedó colgado del poste en el que se encontraba laborando, cuando lo bajaron le dieron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.

De acuerdo a comentarios de algunos testigos, el sujeto manipuló unos cables cuando estaba dando mantenimiento al anuncio luminoso de la farmacia, cuando recibió la descarga eléctrica, misma que le provocó quemaduras leves, minutos más tarde arribaron trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para qué fue lo que generó el corto circuito, mientras duraban las maniobras, la circulación sobre la carretera federal 190 se vio afectado.

