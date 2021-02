Se realiza el 1er Serial Regional de MTB en la Cuenca del Papaloapan

-Este domingo será la 4 etapa de 6 que son en total

David Higareda

Este 2021 se inició con el 1er Serial Regional de MTB (Bicicletas de Montaña) que organiza el grupo “Trébol Bikes” en los municipios de Tuxtepec, Loma Bonita y Valle Nacional.

Gerardo García, organizador y representante de “Trébol Bikes” comentó que es la primera vez que realizan un campeonato de ciclismo entre los 3 municipios donde compiten diversas categorías.

El serial consta de 6 etapas, hasta el momento ya se llevaron a cabo 3, la 1ra en Cerro de Oro, la 2da en Tuxtepec y la 3ra en Loma Bonita. Será este domingo 28 de febrero que se realice la 4ta etapa con sede en Tuxtepec; mientras que la 5ta será sede Valle Nacional y la última nuevamente en Tuxtepec.

Es una competencia dirigido a todo el público que guste del ciclismo y esta dividido en diferentes categorías: élite femenil, élite varonil, novatos, 90 kilos y más, y juvenil varonil. Habrá premios en efectivo para los primero lugares de cada categoría y medallas conmemorativas de la carrera.

Cabe destacar que aunque ya este fin de semana se realizará la 4ta etapa, aun pueden inscribirse pero solo con derecho a premiación. Cada etapa tiene un costo de recuperación de 60 pesos que son utilizados para solventar los gastos y premios de la competencia, ya que e un evento familiar y sin fines de lucro, con el único objetivo de apoyar el deporte.

Gerardo García recalcó que es un orgullo ver el incremento de la participación de mujeres en este tipo de competencias ya que anteriormente eran muy pocas. Hasta el momento se tienen 130 competidores y se espera que en la final incremente a 150 en total.

Las inscripciones siguen abiertas a través de las redes sociales de “Trébol Bikes” o al número 2871247043. La 4ta etapa a realizarse este domingo 28 de febrero, se tendrá como punto de reunión el parque de San Bartolo a las 7:00am.

Para finalizar invitó a las personas a que practiquen algún deporte y a los que vayan a asistir a la competencia guarden todas las medidas de sanidad y a los competidores el uso del casco obligatorio.

