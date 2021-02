Respalda Partido Verde, la trayectoria social y experiencia de Karla Mingo Weber en Jacatepec

-Buscará contender para la presidencia de ese municipio en las próximas elecciones.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- De última hora se sabe que ya hubo humo blanco al Interior del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la capital del Estado, donde este miércoles designaron a quien podría ser su representante para el próximo proceso electoral con miras a la presidencia municipal de Santa Maria Jacatepec.

De esta manera se hace oficial la designación de la Licenciada en Derecho y Ciencias Sociales Karla Indira Mingo Weber, como precandidata de este partido para contender en las próximas elecciones, la cual tendrá la encomienda de trabajar junto con la estructura del partido en beneficio de los habitantes de ese municipio, del cuál es originaria.

Cabe mencionar que la negrita Weber como es conocida en su tierra, durante varios años ha venido realizando trabajo de campo con actividades sociales, al recorrer las 28 comunidades de su municipio natal y conociendo de fondo sus necesidades más apremiantes y que ahora, busca una oportunidad para contribuir en su desarrollo como lo ha venido haciendo, con gestiones en apoyos destinados a varios sectores sociales de Santa Maria Jacatepec.

