Registran 251 casos nuevos de COVID-19 y 31 defunciones en Oaxaca

-Exhortan a no bajar la guardia, “quédate en casa y si tienes que salir usa el cubrebocas de forma correcta, usa alcohol en gel y mantén sana distancia”: SSO

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de febrero de 2021.- Al corte epidemiológico de este martes 23 de febrero, se han registrado 251 casos nuevos de COVID-19, sumando 39 mil 877 de manera acumulada; así como 31 fallecimientos que suman dos mil 842 acumulados.

Durante el reporte, la jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, informó que se han notificado, 62 mil 410 casos, de los cuales 17 mil 893 han sido negativos, hay cuatro mil 640 sospechosos, 36 mil 289 se han recuperado y 746 son casos activos.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales acumula 27 mil 538 casos confirmados y mil 522 defunciones; Istmo tres mil 303 y 456 fallecimientos; Mixteca tres mil 259 y 262 muertes; Tuxtepec dos mil 432 y 306 pérdidas fatales; Costa mil 957 y 183 defunciones, la Sierra mil 388 y 113 fallecimientos.

De los 251 casos nuevos registrados, estos afectan a 78 municipios, siendo el que mayor número de casos presenta el de Oaxaca de Juárez con 65, Santa Cruz Xoxocotlán 14, Santa Lucía del Camino 13, Salina Cruz 10, Santa María Atzompa nueve, San Juan Bautista Tuxtepec ocho, Villa de Etla, San Sebastián Tutla y San Antonio de la Cal seis cada uno; el resto cinco a un caso.

Julián Aquino, dijo que de las dos mil 842 defunciones el grupo de edad más afectado es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con mil 318 acumulados, 651 y 415 respectivamente. Por sexo mil 851 han sido hombres y 991 mujeres; las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

La ocupación hospitalaria total es del 58.1%, con un total de 15 hospitales al 100 % de su capacidad, la región con más ocupación es Valles Centrales con 72%, Mixteca con 52.2%, Istmo 48.5%, Tuxtepec con 43.5%, Costa 41.5% y Sierra 13.3%.

Detalló que la entidad existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, como el Hospital general de zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud Urbano número uno, el Hospital Móvil y Hospital Regional de Alta Especialidad.

Finalmente, dijo que si alguna persona presenta alguna sintomatología respiratoria, debe acudir a alguno de ellos o llamar al 911 para mayor orientación, asimismo, pidió a la gente quedarse en casa, en caso de salir usar cubrebocas de manera adecuada, utilizar alcohol en gel para sanitizar las manos y mantener la sana distancia.



