Reclutan vacantes para Guardia de Protección Federal en Tuxtepec

-Una oportunidad de empleo para aquellos que tienen la vocación de servicio y cumplen con los requisitos requeridos.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca en colaboración con Protección Federal, realizó el reclutamiento de nuevos aspirantes para la vacante de Guardia al Servicio de Protección Federal, en el salón de Salón de la Unión Ganadera Regional, ubicada en Independencia a espaldas del palacio municipal en la ciudad de Tuxtepec.

De manera presencial, se hizo la recepción de documentos y entrevistas personales a los aspirantes de 19 a 65 años que tengan vocación de servicio y cumplan con los requisitos, que se expiden para poder ingresar a la institución.

Esta oportunidad de empleo se mantendrá este 24 y 25 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde y se pide a los interesados, cubrir los requisitos para guardar las medidas sanitarias correspondientes y así evitar los riesgos de contagio del covid.

Dentro de las características que se deben cumplir, están: estatura mínima en hombre de 1.60 mts y mujeres de 1.50 mts, no tener tatuajes visibles, sin antecedentes penales, disponibilidad para viajar, contar con cartilla del servicio militar y hoja de liberación en caso de los hombres y el sueldo neto ofrecido en este empleo es de 9,812.00 pesos al mes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario