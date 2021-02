Oswaldo García Jarquín mantiene aspiraciones para reelección en Oaxaca de Juárez

–Esto pese a que ha sido señalado de tener descuidada a la capital oaxaqueña y de no contar con el respaldo de la dirigencia de Morena

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, mantiene sus aspiraciones para buscar la reelección, a pesar de que en varias ocasiones ha sido señalado por la ciudadanía de tener en abandono a la capital oaxaqueña, y de las declaraciones del dirigente estatal de Morena cuando afirmó que el edil, se sometería a la encuesta y que no habría reelección en automático.

Entre los señalamientos que le han hecho al edil se encuentra el incremento de puestos ambulantes en el centro histórico de la capital, así como los baches en muchas calles y avenidas del municipio, principalmente en las inmediaciones del parque del amor.

En entrevista luego del acto cívico por el día de la bandera, García Jarquín minimizó el tema de la violencia política en razón de género en contra de Jaquelina Escamilla Villanueva, al decir que el fallo resultó a su favor, además afirmó que cuenta con el respaldo de la ciudadanía.

Finalmente, dijo que diariamente recorre el municipio para escuchar y atender las necesidades de los habitantes de la capital oaxaqueña, asimismo indicó que en caso de salir favorecido con la candidatura de Morena, pedirá licencia antes del seis de mayo, como lo marca la ley electoral.

