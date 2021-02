Inicia plan de vacunación contra covid, en 10 municipios de la Cuenca, Cañada y Bajo Mixe

–En total serán aplicadas 10,620 dosis de los Laboratorios Astra Zeneca, en adultos mayores de estas regiones.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este viernes inició el plan Nacional de vacunación contra el Covid-19 en 10 municipios de la Cuenca, la Cañada y el Bajo Mixe donde la jurisdicción sanitaria número 3, destinó 10,620 dosis de los Laboratorios Astra Zeneca, que serán aplicadas a los adultos mayores de mas de 60 años en adelante de estas regiones.

De esta manera el personal de salud resguardado por la guardia Nacional, arribó con las vacunas a diferentes municipios como Jalapa de Díaz, San José Independencia, San Lucas Ojitlán, San Pedro Ixcatlán, Ayotzintepec, San Felipe Usila, Tlacoatzintepec, San Juan Lalana y San Juan del Rio Choapam, donde estarán siendo beneficiados con estas vacunas que estarán siendo aplicadas por las dependencias de salud y supervisadas por el personal de Bienestar, para que todo se lleve bajo estricto orden en cada uno de estos municipios.

Cabe recalcar que hace unos días, éstas vacunas del mismo laboratorio fueron aplicadas a mas de 400 adultos mayores de Valle Nacional y a decir de los beneficiarios hasta el momento, ninguno de los que fueron vacunados han presentado síntomas, tras haber recibido esta primera dosis, por lo que algunas personas aseguran ahora que hay una esperanza de vida para los ancianos que esperaban con ansias esta vacuna.

