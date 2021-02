Gobernador y Presidente de Oaxaca, encabezan ceremonia del día de la bandera

-La bandera, el himno y el escudo son los símbolos de la independencia de México

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Con el izamiento de la bandera a toda asta, en la Alameda de León se llevó a cabo el acto cívico del día de la bandera, el evento estuvo encabezado por el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, el Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Eduardo Pinacho Sánchez, el Director General del IEEPO Francisco Ángel Villarreal y autoridades militares.

Fue el titular del IEEPO el encargado de dar el mensaje oficial, en su discurso mencionó que el 24 de febrero debe ser considerado como el cumpleaños de México, pues un día como hoy pero de 1821, se firmó el Plan de Iguala, asimismo indicó que la bandera, el escudo y el himno nacional son los símbolos de la independencia de México.

Señaló que la bandera es la síntesis de las riquezas y fortalezas del país, así como una prueba histórica de la lucha de otras generaciones para alcanzar la soberanía nacional, agregó que además de que la bandera de México es de las más hermosas del mundo, no solo en su diseño, sino también por su alto significado histórico, señaló que el águila representa al pueblo como una sociedad guerrera y perseverante.

El Director del IEEPO aprovechó el espacio para reconocer el trabajo que realiza el Gobernador Alejandro Murat, quien dijo no se dedica a atender detrás de un escritorio, sino que recorre constantemente las ocho regiones de la entidad, como prueba de ello señaló, fue la gira de trabajo que realizó en la cuenca del Papaloapan durante el fin de semana pasado.

