Exhortan legisladores a IEEPCO y partidos políticos a garantizar paridad y alternancia de género

-El punto de acuerdo fue presentado por la Diputada Arcelia López Hernández a la que se sumaron diputados y diputadas de distintas fracciones parlamentarias

Jorge Acevedo

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- La VicePresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Arcelia López Hernández, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y a los partidos políticos, para que se garantice la paridad de género y alternancia de género en los procesos electorales.

Señaló que a pesar de los avances en materia legislativa para la participación de las mujeres en la vida política del país, es necesario que se amplíen los derechos, por ello en el caso de la alternancia, precisó que en los municipios o diputaciones que sean ocupados por hombres, ahora sean mujeres las que abanderen las candidaturas y viceversa.

Uno de los motivos por los cuáles se presentó este punto de acuerdo, es que se han vulnerado los derechos político electorales de las mujeres, por ello es que desde el Congreso de Oaxaca se ha luchado por que exista una verdadera paridad de género, pues lamentablemente en muchos casos estas leyes son “letras muertas”.

A este punto de acuerdo se sumaron legisladoras y legisladores de distintas fracciones parlamentarias y fue presentado como de urgente y obvia resolución con la finalidad de garantizar una contienda electoral que cumpla con los imperativos constitucionales y legales en materia electoral.

