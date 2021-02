En Oaxaca ninguna escuela pública o privada puede regresar a clases: IEEPO

-El regreso a las clases presenciales será hasta que el semáforo esté en verde, y haya un dictamen de la comisión nacional de salud.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En el estado de Oaxaca no hay ninguna escuela particular que pretenda regresar a las aulas, a diferencia de lo que está sucediendo en estados del norte del país, así lo manifestó el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Francisco Ángel Villarreal.

Reiteró que las clases presenciales se reanudarán hasta que el semáforo epidemiológico en el estado se encuentre en color verde, y exista el consenso del magisterio oaxaqueño y del Consejo de Salud Nacional, así que por el momento ninguna institución educativa puede tener clases presenciales.

Además se tiene que tener el consentimiento de la autoridad educativa local, de los Servicios de Salud de Oaxaca, de las autoridades municipales y de los padres de familia, pues la intención es garantizar la salud de la comunidad educativa, así como evitar que se genere un repunte en los contagios debido a la actividad que se registran en los planteles educativos.

Finalmente el titular del IEEPO mencionó que las escuelas privadas del estado se han comportado a la altura y reiteró que hasta el momento no hay ninguna institución educativa que pretenda regresar a las aulas.

