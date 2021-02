Cuaresma 2021 con ligera alza de precios y bajas ventas en Tuxtepec

-Comerciantes aseguran que ha sido difícil continuar pese a la pandemia, por lo que esperan que al menos en esta temporada haya repunte de ventas.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – En medio de la crisis económica que ha dejado la pandemia de covid-19, comenzó la cuaresma 2021, de la que el sector comercial de venta de mariscos tiene depositadas sus esperanzas para registrar un alza.

En entrevista para TvBus, los comerciantes expresaron preocupación ante la falta de asistencia de personas, ya que en el transcurso de la primera semana de cuaresma no han tenido un buen panorama en comparación a años anteriores.

Pero, además, apuntaron que las ventas han bajado entre un 20 a 40 por ciento durante la pandemia, sin embargo, ellos deben conservar la calidad en sus productos para mantener a los pocos clientes.

Para este año, indicaron que los productos de mayor demanda como son las mojarras y el camarón registran un ligero incremento, de cinco pesos, pues no pueden hacer alzas mayores o pierden compradores, debido a que las familias tuxtepecanas también padecen los estragos de la pandemia en lo económico.

Los precios para este 2021 oscilan en 160 pesos el camarón cristal; filete de mojarra, 160 pesos; robalo, 200 pesos; mojarra, 60 pesos; pulpa de camarón 210 pesos.

Pero, el precio varía en cada establecimiento y los comerciantes también justifican sus alzas en la calidad o tamaño de sus productos, entre otros factores de este sector.

Todos los comerciantes mantienen la esperanza en que la gente vuelva y consuma mariscos en esta temporada.

Las autoridades de salud también les han hecho un enérgico llamado a los comerciantes para que acaten las medidas de higiene para el manejo de alimentos y evitar los posibles contagios de esta enfermedad covid-19 o alguna otra.

