Comparecencias suspendidas en Congreso de Oaxaca, no serían reprogramadas: Mesa Directiva

-Será en los próximos días cuando la JUCOPO determine si las sesiones volverán a ser presenciales

Oaxaca, Oaxaca.- Las comparecencias que fueron suspendidas por temas de salud de algunos funcionarios públicos, ya no serán reprogramadas, para continuar con los temas que están pendientes de ser resueltos por el poder legislativo, así lo dio a conocer el Presidente de la Mesa Directiva de la legislatura local Arsenio Mejía García.

En lo que se refiere a las sesiones de manera presencial, el legislador comentó que será la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la que determine si las sesiones regresarán a la modalidad presencial, toda vez que en se aprobó que las sesiones del mes de febrero fueran a distancia para así disminuir el riesgo de contagio.

El Presidente de la Mesa Directiva comentó que los contagios en el Congreso han disminuido debido a la implementación de las sesiones a distancia, las cuales fueron aprobadas por el pleno en el mes de enero, ya que en esas fechas se estaba registrando un repunte considerable de contagios en la entidad, principalmente en la región de los valles centrales.

