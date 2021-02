Acusan a edil de San Jerónimo Sosola, de mal uso de recursos para obra de pavimentación

-El monto por el que señalan al edil es de diecisiete mdp y son del programa federal, Pavimentación de Caminos a Cabeceras Municipales

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades agrarias y auxiliares de las comunidades de San José Sosola, San Juan Sosola, Llano Verde y El Progreso, denunciaron que el Presidente Municipal de San Jerónimo Sosola, Etla, de malversación de recursos por un monto de 17 millones de pesos, del programa de pavimentación de caminos a cabeceras municipales, esto en complicidad de la Delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Las autoridades y la regidora de ecología Amelia Gómez Durán, señalaron que el edil ha utilizado su cargo para abusar de las personas más necesitadas, mencionaron que el tramo que debía ser pavimentado es de la agencia de Minas a Llano Verde, sin embargo el edil lo desvió a la agencia de Ojo de Agua, beneficiando así a la zona en dónde vive el edil, por ello es que decidieron manifestarse este día frente a palacio de gobierno.

Dijeron que el INPI ha ignorado su llamado, por lo que consideran que existe contubernio con la autoridad municipal, incluso mencionaron que el edil, quien es ex funcionario del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) usó un acta falsa para poder desviar los recursos, mismos que eran para la pavimentación de 4 kilómetros del camino antes mencionado.

Así mismo dieron a conocer que se les ha recortado los recursos del ramo 28 de manera arbitraria, pues el edil no les ha querido dar una explicación sobre este tema, por todo esto piden la intervención del gobierno federal para que realice una investigación y piden que el gobierno del estado haga una auditoría de los recursos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario