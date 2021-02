Acéfala dirección general de hospital general en Tuxtepec; SSO desatiende designación

-El no contar con un director atrasa las gestiones para el hospital, pero también provocó que no haya coordinación al interior.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado Sindical del Hospital General, Marco Antonio Hernández, informó que actualmente la dirección de este nosocomio se encuentra acéfala, y a pesar de que el entonces Director Iván Avalos Flores notificó a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) de su renuncia, no atendieron esta situación.

Explicó que el ex Director se unió a la sección 35 del sindicato de salud y pasó a ser la parte operativa, por lo tanto quien está en un cargo directivo no puede pertenecer al sindicato, tuvo que dejar la dirección y actualmente está en el área de urgencias dando consultas.



Sin embargo, a pesar de que desde diciembre se les notificó a los Servicios de Salud, no nombraron a nadie debido a que no había un responsable dentro de esta dependencia estatal, por lo tanto, solo cuentan con una Directora interina pero no cuenta con toda la responsabilidad para tomar algunas decisiones.

El no tener un director dentro de este hospital más importante en la región de la Cuenca del Papaloapan, provoca que se detengan las gestiones que ya se tenían, además de que falta coordinación entre las diversas áreas del hospital.

Además de la falta de un director, tampoco cuentan con un jefe de recursos humanos, debido a que solicitaron su renuncia porque no había un buen funcionamiento en esta área, ya que provocaba que los derechos de los trabajadores no se cumpliera.

