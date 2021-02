Trabajadores de vectores exigen ser considerados en programa de vacunación contra Covid

-Señalan que también forman parte de la primera línea de atención y que están expuestos a contagios cuando visitan los domicilios



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del área de vectores, se manifestaron en las oficinas de los Servicios de Salud de Oaxaca del centro histórico, para exigir que también se les aplique la vacuna contra el Covid y de esta manera estar más protegido contra contagios.



Señalaron que también forman parte de la primera línea de atención, pues ellos se exponen a un posible contagio cuando acuden a los domicilios para las labores en contra de las enfermedades transmitidas por vector como el caso del dengue, zika y chikungunya.



Agregaron que en las negociaciones que han tenido con las autoridades sanitarias no han sido tomados en cuenta para la aplicación de la vacuna, incluso mencionaron que existe una minuta de trabajo en la que se contempla al personal de vectores en el programa de vacunación, por ello exigen que se les aplique la vacuna.



Cabe mencionar que otro grupo de trabajadores se manifestaron en casa oficial sobre la avenida Juárez y amenazaron con continuar con sus protestas en caso de no ser atendidos por las autoridades.

