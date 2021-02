Secretario municipal de Jacatepec, se registra por Morena para contender por la presidencia

-Había llegado por el PRD, pero señaló que siempre ha sido parte de la estructura de Morena.

Alex Morales

Santa María Jacatepec.- El secretario municipal de Santa Maria Jacatepec Abel Bautista Tomás, informó que buscará contender por la Presidencia de ese municipio, en las próximas elecciones

Dijo que buscará ser el Candidato oficial, tras haberse registrado por el Partido de Morena en días pasados y explicó, que tomó esta decisión luego de que se le informara que hasta ese momento, ningún otro participante había mostrado intención de registrarse.

Bautista Tomás quien es originario de de Vega del Sol, comunidad perteneciente a Jacatepec, es actualmente el Secretarío del mencionado municipio que preside actualmente Víctor Raúl Hernández López, quien a su vez fue emanado del partido de la Revolución Democrática (PRD), tras obtener el triunfo en el pasado proceso electoral del 2018.

Así también, dijo que el ha sido parte de la estructura de Morena desde que era tan solo un movimiento en el 2011, comentó que ya ha sido coordinador de campañas y Consejero Político por el mismo partido, por lo que detalló que siempre ha tenido participación en las decisiones políticas de Morena y del mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que existe la confianza de llegar a ser gobierno, pues recalcó que los trabajos organizativos realizados en sus comunidades, puedan ser contundentes en su proyecto político, por lo que indicó que asume con todo, la responsabilidad de representar a Morena en las próximas elecciones siempre y cuando Jacatepec desee ser parte de la Cuarta Transformación.

Cabe señalar que Santa María Jacatepec, fue el único municipio del Estado o del país, que no tuvo candidato de Morena en las pasadas elecciones, a lo que enfatizó el aspirante que se debió a que no hubo responsabilidad ni interés del entonces abanderado, para seguir promoviendo al partido, obteniendo un resultado que favoreció a los que administran hoy en día este municipio cuenqueño.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario