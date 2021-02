Paran obra del ISSSTE en Loma Bonita, trabajadores exigen pagos

-Algunos reclaman pagos desde hace 2 meses a la constructora.

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- Este martes los trabajadores que están realizando la ampliación de la clínica del ISSSTE en el municipio de Loma Bonita, pararon la obra debido a que no les han pagado desde hace 2 meses.

Explicaron que hace un mes los despidieron, sin embargo no les han dado su dinero respectivo, y el representante de la empresa Transformadora Costa Maya S.A. de C. V. proveniente de Mérida Yucatán, los ha traído a las vueltas, y será en los próximos días que les informen cuanto les corresponde.

Sin embargo esta situación provocó que el personal que aún estaba laborando decidiera renunciar por temor a que les hagan lo mismo, parando la obra en su totalidad.

Son alrededor de 25 los trabajadores que pararon la obra y que están exigiendo a esta empresa constructora que les pague lo correspondiente, algunos exigen el pago de 2 meses de trabajo y otros más exigen su liquidación.

Esta obra inició a mediados de año pasado y es una ampliación a la clínica ya existe en este municipio de la Cuenca del Papalopan, construyendo baños divididos, estacionamiento, cuarto de máquinas, así como 4 consultorios, sala de visitas y bardeado perimetral de todas las instalaciones, debido a que solo había una malla.

