Oaxaca y Tuxtepec, municipios en dónde el PAN iría en candidatura común

-Serán 24 los municipios en que Acción Nacional participará en esta modalidad de elección



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- En las próximas horas se definirá los municipios en que el Partido Acción Nacional (PAN) irá en candidatura común, entre los ayuntamientos que podrían ir en esta modalidad se encuentran Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Huajuapan de León, Pinotepa Nacional y Santa Cruz Xoxocotlán.



El coordinador de las mesas políticas de la estrategia electoral del PAN en Oaxaca, Juan Mendoza Reyes mencionó que serán 24 los municipios en dónde Acción Nacional participe con este método de elección, todo dependerá de la mesa de negociación que se tenga este martes con las dirigencias estatales del PRI y del PRD.



Cabe mencionar Alejandra García Morlán, Mirna López y Maru Pombo han manifestado su intención de buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, en ese sentido Mendoza Reyes comentó que esas serán las cartas de Acción Nacional para que se midan con las propuestas del PRI y del PRD y quien esté mejor posicionado será el candidato o candidata.



En conferencia de prensa en la sede estatal de Acción Nacional, se informó que la noche de este lunes se lanzó la convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos a las presidencias municipales, por ello se anunció que a partir de este martes se inició con el proceso de registro.



La dirigencia estatal mencionó que en estos días se ha percibido una buena aceptación por parte de la población hacia el PAN, por ello aseguran que la coalición “Va por Oaxaca” hará las mejores propuestas y así retomar el rumbo de la entidad.

