Murat Hinojosa promete una vez más la construcción de un hospital nuevo en Tuxtepec

-Aseguró que sustituirá al hospital General, pero no hay fecha



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, en su reciente visita anunció la sustitución del Hospital General de Tuxtepec, y aseguró que en lo que resta de su sexenio va a iniciar su construcción.



Sin especificar la fecha, dijo “por eso mande un hospital móvil nuevo a Tuxtepec, mientras hacemos la transición y arranca la construcción del hospital que comprometí y que se va a terminar antes de que termine mi administración”.



Tras ser cuestionado, dijo que apenas se va a realizar porque no había recurso por parte del gobierno federal a causa de la pandemia “la pandemia hizo que la atención de todas y todas, se fuera a atender a salvar vidas”, pero este año ya en coordinación con el INSABI ya pudimos etiquetar este recurso.



Aseguró además que ya adquirieron un predio que cumple con todas las especificaciones, y que próximamente con el proyecto se haga el anunció de los trabajos de este hospital.



Desde el inicio de su sexenio, el Gobernador anunció la sustitución del Hospital General de Tuxtepec, en reiteradas ocasiones informó que el inmueble contaría con especialistas, principalmente ginecólogos e internistas, así como un número mayor de camas, sin embargo una vez más anunciaron la sustitución pero en esta ocasión ya se tiene el predio.



El Hospital General de Tuxtepec atiende no solo a enfermos de este municipio, sino de toda la región de la Cuenca del Papaloapan, no solo por parte de Oaxaca, también por parte de Veracruz.

