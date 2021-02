Morena aventaja como partido en Oaxaca, pero ante la coalición puede perder al menos 2 distritos, revela encuesta

-Teotitlán y Tuxtepec los de mayor puntaje para Morena

-Salina Cruz y Oaxaca, los distritos en con posibilidades para PRI, PAN y PRD.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Morena tiene una preferencia electoral que aventaja a todos los demás partidos políticos en los distritos federales del estado, pero ante la coalición del PRI, PAN y PRD, tiene riesgo de perder al menos 2 distritos federales en el próximo proceso electoral, e incluso en el Distrito de Salina Cruz la suma de la intención de voto del PRI y PAN dejan al partido de obrador en desventaja.

De acuerdo con los resultados de la primera medición que ha hecho en este año la empresa Massive Caller sobre la preferencia electoral en los 300 distritos del país y que fue publicada en sus redes sociales ayer lunes, en los 10 distritos electorales de Oaxaca, los mejor posicionados para Morena son en primer lugar Teotitlán de Flores Magón y Tuxtepec, el mas bajo para Morena es el de Oaxaca de Juárez y el que prácticamente tendría números en contra es el de Salina Cruz.

Los resultados de la medición hecha el 19 de febrero pasado, indican que Morena tiene en Teotilán 56.8 por ciento a favor, en Tuxtepec 44.1, en Ixtepec 43.7, en Tlacolula 42.7, en Puerto Escondido 42.5, en Huajuapan 41.8, en Tlaxiaco 41.2, en Miahuatlán 40.6, en Salina Cruz 37.8 y en Oaxaca de Juárez 36.3, de intención de voto a favor.

A pesar de que en todos lo distritos esta muy por encima del PRI y del PAN, cuando la intención de voto por estos dos partidos que forman parte de la Coalición PRI, PAN y PRD se suman, la intención de voto de Morena se vuelve riesgosa en el distrito de Oaxaca de Juárez, pues le saca una ventaja de apenas 0.1 por ciento a la suma de PRI y PAN, y en el distrito de Salina Cruz, pierde por -2.2 por ciento.

En este sentido Teotitlán, cuya Diputada es Irma Juan Carlos, sigue siendo el distrito con mayor ventaja sobre la sumatoria de PRI y PAN al sacar un total de 24.7 puntos a favor, Ixtepec que lo representa Rosalinda Domíngues, le lleva 15.8 puntos y Tuxtepec representado por Irineo Molina 10.2 puntos, después de esos distritos todos los demás están por debajo de 8 los puntos de diferencia y en el caso de Salina Cruz incluso esta en desventaja.

Llama la atención que en los distritos donde más mal están sus números, hay factores a tomar en cuenta. En el caso de Salina Cruz al presidente Municipal Juan Carlos Atecas de Morena, lo han acusado de actos de corrupción, a pesar de todos los apoyos del Gobierno Federal hacia el Istmo de Tehuantepec y en el caso de Oaxaca de Juárez el edil de ese lugar también el presidente Oswaldo García Jarquín del mismo partido, no ha sido muy bien evaluado por los electores.

En el caso de los distritos donde va mejor Morena y sus coaligados, Teotitlán de Flores Magón tiene comunidades y municipios donde han sido beneficiados con los caminos pavimentados por el Gobierno Federal, en el caso de Ixtepec está el apoyo que ha tenido el Itsmo de Tehuantepec y Tuxtepec a pesar de no tener visitas del Presidente de la República, el representante de la 4t al parecer han jugado un buen papel.

La encuesta publiada por Massive Caller se puede consultar en sus redes sociales. En la siguiente liga de Facebook https://www.facebook.com/MassiveCaller/posts/2806085972987647

