Más de 36 mil oaxaqueños y oaxaqueñas vencieron al SARS-CoV-2: SSO

-Reportan los SSO 330 casos nuevos y 10 defunciones durante el fin de semana

-16 hospitales al 100% de saturación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de febrero de 2021.- Este lunes 22 de febrero, Oaxaca rebasó la cifra de los 36 mil recuperados, al llegar a 36 mil 140 las personas dadas de alta médica tras infectarse con el virus SARS-CoV-2, informó la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Dijo que a la fecha se mantienen activos 675 casos, y se reportaron 10 defunciones por la enfermedad respiratoria durante el fin de semana, para acumular dos mil 811 decesos desde que inicio la pandemia en el estado.

Asimismo, del 20 de febrero a la fecha, la entidad contabilizó 330 nuevos casos de la patología, con lo que suman 39 mil 626 pacientes que han dado positivos al virus, de 62 mil 030 personas que presentaron síntomas relacionados al padecimiento.

Expuso que son 77 municipios que mostraron nuevos contagios, principalmente: Oaxaca de Juárez con 101, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 24, Salina Cruz con 15, San Juan Bautista Tuxtepec con 14, Santa María Atzompa con 12, por mencionar algunos; y por primera vez el ayuntamiento de La Trinidad Vista Hermosa notificó un caso.

Subrayó que, del 20 al 22 de febrero se hospitalizaron a 26 nuevos pacientes, hay 16 nosocomios con una ocupación del 100%, por lo que se cuenta con 231 camas disponibles de un total de 602. Valles Centrales presentó una saturación del 76.4%, Istmo 53.4%, Mixteca 54.8%, Tuxtepec 45.9%, Costa 41.8% y Sierra 11.8%.

La funcionaria resaltó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, reportó 27 mil 364 confirmados y mil 504 decesos; Istmo tres mil 272 y 453 muertes; Mixteca tres mil 241 y 259 defunciones; Tuxtepec dos mil 423 y 305 fallecimientos; Costa mil 949 y 180 pérdidas fatales; Sierra mil 377, de los cuales 110 fallecieron.

Reiteró que del total de casos diagnosticados con el padecimiento, el grupo de edad con la incidencia más alta son los de 25 a 44 años de edad, quienes alcanzaron los 17 mil 786 contagios, seguido por las personas de 50 a 59 años con seis mil 435, y en tercer lugar los mayores de 65 años con cinco mil 289 contagios.

Respecto a los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) del inmunológico contra el COVID-19, al corte del 20 de febrero se notificaron 346 casos, de esta cifra 289 corresponden a la primera dosis y 57 a la segunda.

De dicho total, cuatro son graves: tres pacientes del sexo femenino de 35 y 56 años, que ya fueron dadas de alta médica y una de 26 años, quien se encuentra hospitalizada por presentar edema pulmonar; así como un hombre de 26 años con neumonía.

Finalmente, Nakamura López pidió a la sociedad reforzar las medidas de higiene, el uso de cubrebocas, evitar realizar reuniones y de ser posible quedarse en casa, principalmente cuidar a las personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

