Integrantes del frente civil ciudadano, piden a autoridades electorales que se conduzcan con imparcialidad

-“No debe haber manos que no deben estar” señalaron los integrantes de este colectivo ciudadano



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente Ciudadano de la capital oaxaqueña, fijaron su posicionamiento ante el proceso electoral, para ello mandaron un mensaje para que no haya “manos” que no deben estar y que todo se conduzco conforme a lo que establece la ley electoral vigente.



Asimismo pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que se conduzcan de manera imparcial, para que el proceso electoral se dé en el marco de la legalidad y que se respete el voto de la ciudadanía.



Señalaron que lamentablemente muchas personas desconocen cuáles son las cosas que se permiten en un proceso electoral y cuáles no, de ahí la importancia de los medios de comunicación, quienes son los encargados de replicar la información que dan los actores políticos y los órganos electorales.



Finalmente dieron a conocer que este frente ciudadano estará vigilante del proceso electoral e invitaron a quienes estén interesados en participar, a que se acerquen y así formar parte activa de la vida democrática del país, del estado y de la capital oaxaqueña.

