FPR se moviliza en Oaxaca, demandan atención a escuelas dañadas por sismos de 2017

-Bloquearon la avenida San Felipe en inmediaciones de la fuente de las ocho regiones.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), se moviliza en la capital oaxaqueña con un bloqueo en la fuente de las ocho regiones, específicamente frente a las oficinas del Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), para exigir solución a sus demandas.

El Coordinador Político de la Unión Campesina Indígena Popular Emiliano Zapata Maximiliano Cruz, comentó que el IOCIFED no ha atendido a las escuelas que resultaron dañadas por los sismos de septiembre de 2017, también demandan al gobierno del estado obras de pavimentación de caminos en comunidades de las regiones de la mixteca y cañada.

Como ejemplo mencionó que en el plantel 259 del IEBO de Tepaltepec en Santa María Peñoles, no se han aplicado los tres millones de pesos que se etiquetaron para la reconstrucción y equipamiento de la institución, señaló que las autoridades se excusan en que no hay recursos por la pandemia.

Asimismo indicó que en la región de la costa la empresa contratada por IOCIFED para los trabajos en la escuela primaria revolución, se llevó lo que había y nunca más regresó, lo mismo sucedió en dos escuelas del municipio de Santa Catarina Juquila, incluso mencionó que a un integrante de la organización le ofrecieron la cantidad de 500 mil pesos a cambio de que no hicieran nada.

Otra de las demandas es que piden a los Servicios de Salud de Oaxaca que en la clínica de Manzanito Tepaltepec no cuentan con personal médico y de enfermería, a pesar de que ya cuenta con clave, este inmueble dijo fue construido hace diez años con recursos propios de la población, una de las razones de movilizarse es porque viene la veda electoral y temen que las autoridades la usen como pretexto para no dar solución a sus demandas.

