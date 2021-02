Felicita Director General del IEEPO a estudiante destacada de la EST 271

-Francisco Ángel Villarreal, a nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, reconoció el destacado desempeño académico de la alumna Zunashi Alexandra Martínez Castro.

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de febrero de 2021.- A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, felicitó y reconoció el desempeño académico de la alumna Zunashi Alexandra Martínez Castro, de la Escuela Secundaria Técnica 271 de San Jacinto Amilpas.

La estudiante, ha representado a su escuela en competencias nacionales y por su alto desempeño académico logró el primer lugar en matemáticas de la zona escolar 02.

Zunashi Alexandra, junto con alumnas y alumnos oaxaqueños, formó parte del equipo que participó en el encuentro nacional Boot Camp TCC “Todos Conectados Conalep 2021”, que se realizó de forma virtual del 2 al 11 de febrero pasado; por lo que el Director General del IEEPO reconoció el esfuerzo, dedicación y talento de las y los adolescentes, orgullo del alumnado oaxaqueño.

En un significativo encuentro, la estudiante de 14 años de edad, explicó que durante los trabajos de sus clases a distancia creó un robot bípedo, elaborado con cartón y un mecanismo sencillo. “No se necesita materiales de alto costo para realizar un proyecto; sino que se requiere de imaginación y la inteligencia para aprovechar aquellos con los que se cuentan”, expresó.

Ángel Villarreal, destacó que esta participación y el triunfo obtenido es un ejemplo vivo que los escolares, junto con los docentes, madres y padres de familia, están activos durante este periodo de confinamiento, poniendo su mayor empeño para seguir aprendiendo y fortaleciendo la formación básica a distancia.

“Me siento muy orgulloso que durante esta época de pandemia, niñas, niños y jóvenes oaxaqueños, con la ayuda de sus maestras y maestros, realice su mejor esfuerzo de creatividad y excelencia para el aprendizaje”, destacó.

En reconocimiento a su esfuerzo y talento, el Director General del IEEPO, a nombre del Mandatario Estatal, le entregó a la estudiante una computadora como respaldo para que continúe desarrollando sus habilidades en el manejo de las tecnologías de la información, principalmente ante las condiciones actuales.

Zunashi Martínez, alumna destacada de tercer grado con un promedio de 9.5, 10 en matemáticas, construyó -durante el periodo de confinamiento social- el robot bípedo, de cartón con tablillas de migajón comprimido, motor reductor de seis voltios, pila de 9 voltios y cables.

Ella quiere estudiar medicina con especialidad en cardiología; al elaborar este proyecto se inspiró en el trabajo y esfuerzo que realiza el personal médico y de salud para enfrentar la pandemia.

En su oportunidad, el director de la Escuela Secundaria Técnica 271 de San Jacinto Amilpas, agradeció el apoyo que brindan el Gobernador del Estado y el titular del IEEPO para apoyar la educación en la entidad. “Tengan la seguridad que no vamos a defraudar la educación de Oaxaca”, expresó.

Estuvieron presentes en el encuentro con la alumna, el subdirector general de Servicios Educativos del IEEPO, Álvaro César Guevara Ramírez y la jefa de la Unidad de Educación Secundaria, Tania Lizbeth Luna Alvarado.

