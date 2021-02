Ex edil de Mazatlán Villa de Flores, se manifiesta en Cd. Administrativa; exige obras que no realizó en su trienio

-La familia del ahora líder social ha gobernado el municipio en varias ocasiones



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El ex presidente municipal de Mazatlán Villa de Flores y ahora dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Cañada y Sierra Mazateca (UCICSM) Misael Martínez García, se manifestó con un grupo de personas en el complejo de ciudad administrativa para exigir a las autoridades la realización de obras.



En entrevista comentó que existen muchas necesidades en municipios de zona mazateca como Huautla de Jiménez, Teotitlán de Flore Magón y en Mazatlán Villa de Flores, municipio que ya gobernó y que de acuerdo a comentarios hechos por pobladores de este municipio, Martínez García desfalcó las arcas municipales.



El ahora líder social mencionó que su municipio tiene mucho rezago en materia de obra social, principalmente relacionados con los servicios básicos, por ello es que llegaron a manifestarse y tendrán una reunión con personal de diversas dependencias para que sus demandas sean atendidas y resueltas.



Finalmente cabe hacer mención que la familia del dirigente de la UCICSM, ha gobernado el municipio de Mazatlán Villa de Flores desde hace varios años, incluso hay quienes señalan que esta manifestación tiene un trasfondo político, pues su hermano estaría buscando ser el próximo presidente municipal.

