Avanza la rehabilitación integral de la avenida “Independencia” en Tuxtepec

-La obra ayudará mejorará servicios básicos y reactivará la zona comercial del centro de la ciudad.

-Presidente Municipal pendiente de su buen desarrollo.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec supervisó los avances de la rehabilitación integral de la avenida “Independencia” la cual hasta el momento lleva un 35 % de progreso de acuerdo a los reportes de las Direcciones de Agua Potable y Alcantarillado así como de Obras Públicas que de manera conjunta dan seguimiento a esta obra elegida por la ciudadanía como parte del Presupuesto Participativo 2020 con una inversión de más de 6 millones de pesos.

El alcalde y funcionarios recorrieron esta arteria principal de la ciudad en el tramo que va de la calle Juárez a la calle Hidalgo para verificar que el proceso siga su curso en orden y con calidad, tal es el caso de la colocación de tubería y el inicio de construcción de guarniciones y ampliación de banquetas; de acuerdo al plano que analizaron los asistentes a esto continuará la pavimentación , instalación de bolardos, portabicicletas, botes de basura, señalamientos, además de trabajos de jardinería de paisaje, suministro y colocación de alumbrado público y pintura,

El objetivo de esta obra es ayudar reactivar la economía en el centro de la ciudad dándole una nueva imagen en beneficio de los comerciantes y los transeúntes, al mismo tiempo que se cumple con la decisión de contribuyentes de impuestos municipales que con su aportación fortalecieron las arcas municipales y manifestaron su deseo de que esta fuera un de las obras a donde invertir parte de esa recaudación correspondiente al ejercicio 2020.

Estamos trabajando a marchas forzadas para que en un periodo no mayor a 3 meses esta obra se concluya y en ella puedan desplazarse habitantes de este y otros municipios que ven en Tuxtepec el corazón comercial de la Cuenca del Papaloapan, dijo el Presidente Municipal, quien a su paso recibió muestra de agradecimiento por parte de diversos locatarios.

