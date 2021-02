A pesar de ser virtuales, 400 niños tuxtepecanos toman cursos de Casa de la Cultura

-Aseguró la Directora que temían que los estudiantes no fueran constantes en sus clases, pero reiteró que no es así



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados comenzaron los cursos en línea por parte de la Casa de la Cultura de Tuxtepec Víctor Bravo Ahuja, y a decir de la Directora Marie Clare Chávez, se tienen una buena respuesta ya que se ha mantenido la permanencia de los menores.



Explicó que la respuesta por parte de los menores ha sido buena ya que cuentan con un aproximado de 400 alumnos, aunado a esto, aceptó que les preocupaba la permanencia, sin embargo aseguró que todos los niños que se inscribieron siguen tomando sus clases en línea “los niños han sido constante que era uno de los principales temores que se tenían, que al tomar nuestra modalidad en línea se inscribieran pero no permanecieran”, agregó.



Se están impartiendo alrededor de 14 cursos, de artes plásticas, música y danza, y todos se imparten a través de la plataforma zoom, y son 2 veces a la semana, además de que la biblioteca también está impartiendo 2 cursos a través de facebook.



No descartó que una vez que el semáforo epidemiológico lo permita podrían regresar a cursos presenciales, con todas las medidas y con grupos reducidos, para cuidar la salud de los asistentes.



Señaló que las actividades siguen al interior de esta dependencia, y dijo que en algunos de los cursos aún se pueden inscribir, todo en línea, para evitar que salgan de sus hogares.

FOTO: Archivo

