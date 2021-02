Se esperan lluvias fuertes, para Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz

Con información de CONAGUA

México.- El pronóstico para este día es de lluvias puntuales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) con descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en zonas de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en Campeche; chubascos (de 5.1 a 25 mm) en Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Querétaro y Tamaulipas. Estas condiciones serán originadas por el Frente Frío Número 37, que se desplazará sobre el Golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión

Mientras tanto, la masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá el evento de Norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora (km/h) en el litoral de Veracruz, y con rachas de 40 a 50 km/h en las costas de Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Por la tarde y noche, se extenderá hacia el Golfo e Istmo de Tehuantepec, con rachas de 70 a 90 km/h, así como oleaje de 1 a 3 metros (m) de altura significante en dicho golfo.

También, se pronostica viento con rachas de 60 a 70 km/h en el Golfo de California, con tolvaneras en Baja California y Baja California Sur, y de 50 a 60 km/h en zonas de Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Asimismo, continuará el ambiente muy frío en las zonas altas del norte y centro del territorio nacional, así como nieblas en la Sierra Madre Oriental y el sureste mexicano. Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en montañas de Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas; de -5 a 0 grados Celsius en sierras de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, el noreste de Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, y de 0 a 5 grados Celsius en cimas de la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. Dichas entidades tendrán condiciones para heladas.

En contraste, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera favorecerá el cielo despejado, sin lluvia, y ambiente de caluroso a muy caluroso durante la tarde en el occidente, centro y sur de México, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Guerrero y Michoacán, y de 35 a 40 grados Celsius en localidades de Campeche, el suroeste del Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Yucatán.

