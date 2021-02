Reconoce 64 Legislatura aporte de Oaxaca a la riqueza lingüística

San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de febrero de 2021.- Durante la conferencia “Retos y perspectivas de las lenguas indígenas para su florecimiento y revitalización”, los y las diputadas de la LXIV Legislatura, coincidieron en la urgencia de que las instancias gubernamentales, coordinen acciones para evitar la desaparición de las lenguas originarias en la entidad.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Delfina Guzmán Díaz, resaltó que con el foro virtual se puede constatar el florecimiento y revitalización para visibilizar las lenguas indígenas y vislumbrar los retos para su conservación. También, hizo un llamado para activar esfuerzos de los medios de comunicación, especialistas, instituciones educativas, instancias oficiales y de la sociedad civil, para proteger los sistemas lingüísticos que son fundamentales para la conservación de la diversidad cultural en Oaxaca.

Reconoció que existe una obligación social para preservar las diferentes lenguas de la entidad, aprovechando los recursos digitales como talleres, foros, capacitación y diálogos en las lenguas originarias, con instrumentos basados en las relaciones familiares, que es donde se transmiten los conocimientos ancestrales.

La diputada Gloria Sánchez López, presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, manifestó en su lengua materna, el zapoteca del Istmo, la bienvenida a las y los asistentes. Indicó que una de las principales tareas consiste en sembrar la inquietud para fortalecer esta práctica comunicativa, para construir una sociedad igualitaria y sin discriminación que conserve sus costumbres, tradiciones, conocimiento e historia

El foro, con motivo del Día Internacional de las Lenguas Maternas, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas a partir del año 2000, y que se celebra cada 21 de febrero, contó la participación de congresistas y especialistas en la materia, los cuales coincidieron en la necesidad de revertir el proceso de desaparición de la lengua en los diferentes pueblos originarios.

También, la legisladora Laura Estrada Mauro, reconoció la importancia de trabajar en políticas públicas que contribuyan al correcto funcionamiento de la educación multilingüe. En este contexto, exhortó al IEEPO a la mejora inmediata de las condiciones salariales y laborales de las y los docentes bilingües, para afianzar su permanencia en sus respectivas comunidades.

En su oportunidad, el parlamentario Saúl Cruz Jiménez, urgió la aplicación de mecanismos para la enseñanza de la diversidad lingüística. Aseguró que la 64 Legislatura, realizará un análisis permanente del marco jurídico aplicable para adecuarlo, en su caso, mejorar la respuesta institucional en la protección de la cultura y lenguas tradicionales.

En tanto, el congresista Emilio Joaquín García Aguilar, lamentó que la respuesta gubernamental no responde de forma oportuna a lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos. Por esta razón, adelantó que se efectuará desde el Poder Legislativo un exhorto a la administración pública estatal, par que defina las acciones necesarias en este rubro.

Asimismo, el sociólogo Vicente Marcial Cerqueda, actualmente director de la Casa de la Cultura en el municipio de Juchitán de Zaragoza, proporcionó información estadística que revelan que, en Oaxaca se hablan 173 variantes lingüísticas, el 47 por ciento de las existentes en el territorio nacional, una diversidad poco vista en el mundo.

En cuanto a las lenguas indígenas en la entidad abundó que, el ixcateco y chocholteco se encuentran en alto riesgo de desaparición. También, refirió que de acuerdo al índice de reemplazo etnolingüístico, el municipio de Juchitán de Zaragoza, en tres generaciones más la lengua zapoteca podría desaparecer, de no actuar prontamente.

Cesar Estrada López, otro de los especialistas convocados a la conferencia virtual, manifestó que en su experiencia docente, en san Lucas Ojitlán en la zona chinanteca, donde cerca del 98 por ciento del alumnado se comunica en su lengua materna, una vía para preservar esa forma de comunicación es aplicar una visión integral que involucre tanto a docentes, madres y padres de familia, al igual que instituciones municipales y estatales.

