Presidente Nacional de Fuerza por México, llama en Oaxaca a profesores a sumarse al proyecto

-El mensaje lo hizo en el marco de la toma de protesta al comité municipal de Oaxaca de Juárez



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, hizo una invitación a los maestros para que se sumen a este proyecto, dijo que no les prometerá una reforma educativa, sino que cederán los tiempos que corresponden a spots del partido, para la educación.



Este anuncio lo hizo en el marco de la toma de protesta a los integrantes del Comité Directivo Municipal de Fuerza por México de Oaxaca de Juárez, el cual estará presidido por Roberto Vásquez Durán, con esto arrancan los trabajos para conformar las estructuras que le permitan al partido obtener el triunfo en los comicios electorales.



En lo que se refiere a que otros partidos políticos están postulando como candidatos a artistas, luchadores y deportistas, Islas Maldonado no descartó que tengan este tipo de candidaturas, sin embargo explicó que serán aquellos que tengan la capacidad de resolver las demandas de la población y no solo por empatía.



El dirigente nacional comentó que Fuerza por México es un proyecto progresista fundamentado en la honestidad, responsabilidad, confiabilidad y cercanía con la población, los cuales dijo son las bases del partido, asimismo indicó que harán equipo con hombres y mujeres que tengan pasión y empatía con la gente.



Además reconoció que a su llegada a la entidad tuvo una reunión con el Gobernador Alejandro Murat, a quien dijo saludó como lo hace con las autoridades de las entidades a las que llega.



En la toma de protesta estuvieron presentes la Presidenta del Comité Directivo Estatal Salomé Martínez Salazar y el Secretario de Arte, Cultura, Deporte y Tradición Jesús Ruiz Olmedo.

